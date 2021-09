Der sechste Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga wurde bereits am Mittwoch eröffnet. Da unterlag die SG Neitersen/Altenkirchen der SG 99 Andernach mit 1:4 (wir berichteten). Demnach stehen am Wochenende auch nur noch zwei Partien mit AK-Beteiligung an. Dabei haben sowohl SG Malberg als auch der VfB Wissen Heimrecht – einer am Samstag, einer am Sonntag.