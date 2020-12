Wissen

Sonntag, 1. Dezember 2019. In der Fußball-Kreisliga B2 steht der letzte Spieltag an, ehe es in die Winterpause geht. Der VfB Wissen II empfängt im Derby die SG Honigsessen, dominiert das Geschehen, lässt aber viele Chancen liegen, sodass es zehn Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit nur 1:1 steht. Dann schlägt die Stunde von Pascal Heinze, der sich ein Herz fasst und an der Mittellinie zum Sololauf ansetzt, den er mit dem Siegtreffer krönt. Weil Heinze in der Anfangsphase bereits das 1:0 für die VfB-Reserve erzielt hatte, ist die Frage nach dem Mann des Spiels hinfällig. So weit, so normal. Was die Geschichte jedoch besonders macht: Der Matchwinner ist eigentlich A-Jugendspieler.