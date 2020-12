Mayen

Nachdem der Präsident des Fußballverbandes Rheinland, Walter Desch, vor einigen Tagen einen Start der Spielzeit 2020/21 für Ende August bis Anfang September als realistisches Szenario genannt und den Fußballern einen einigermaßen normalen Trainingsbetrieb mit voller Mannschaftsstärke sowie Testspiele in spätestens 14 Tagen in Aussicht gestellt hat, ist jetzt mit dem Rheinlandligisten TuS Mayen bereits die erste Mannschaft der Region in die Vorbereitung zur Saison 2020/21 gestartet.