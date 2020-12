Region

Der Kreis Altenkirchen gilt als Corona-Risikogebiet. Während die Rheinlandliga-Fußballer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen am Sonntag die Reise an die Mosel zum SV Mehring planen, empfängt der VfB Wissen Gäste aus der Eifel. Das größte Fragezeichen steht hinter dem Kellerduell der SG Neitersen/Altenkirchen mit dem SV Windhagen, welches in der besonders stark betroffen Verbandsgemeinde Altenkirchen ausgetragen wird.