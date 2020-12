Wissen

Die 1:3-Niederlage in Trier-Tarforst am vergangenen Samstag war nur der erste von fünf Teilen, die für die Rheinlandliga-Fußballer des VfB Wissen in der Summe zwei Englische Wochen ergeben. An diesem Mittwoch folgt mit dem Nachholspiel gegen den TuS Mayen, dessen erste Auflage nach 70 Minuten beim Stand von 0:0 wegen dichtem Nebel abgebrochen wurde, Teil zwei. Angepfiffen wird die Partie im Dr.-Grosse-Sieg-Stadion um 20 Uhr.