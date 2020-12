Neitersen

Nach dem Auswärtserfolg beim TuS in Kirchberg hat die SG Neitersen/Altenkirchen auch auf heimischem Platz den ersten Sieg in der laufenden Rheinlandligaspielzeit eingefahren. Mit 3:2 (2:0) setzte sich die Elf von Torsten Gerhardt gegen den direkten Konkurrenten SV Windhagen durch und hat die Abstiegsränge damit vorerst verlassen. Von einem „Heimsieg“ konnte dabei jedoch nur bedingt die Rede sein, denn aufgrund der aktuellen Corona-Situation in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld fand die Partie ohne Zuschauer statt.