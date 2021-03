Im Fußball bricht jetzt die Zeit der Antworten an: Eine Analyse des schweren Wegs durch die Krise – FVR-Beirat hat das (vielleicht) letzte Wort

Nach Wochen der Ungewissheit und vielen Fragezeichen brechen jetzt die Tage der Perspektiven und Antworten an. Noch bis Dienstag gibt der Fußballverband Rheinland (FVR) seinen Vereinen die Möglichkeit, darüber abzustimmen, wie es aus ihrer Sicht weitergehen soll. Konkret können die Klubs sagen, ob sie dafür oder dagegen sind, dass alle bisher ausgetragenen Meisterschaftsspiele in allen Alters- und Spielklassen annulliert werden, es in der Folge weder Auf- noch Absteiger geben kann und somit die Einteilung der Klassen für die neue Saison denen der bereits seit Ende Oktober unterbrochenen Spielzeit 2020/21 entsprechen wird.