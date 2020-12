Mayen/Mendig

Nach dem Derby ist vor dem Derby, könnte man sich beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Mayen dieser Tage denken. Am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) empfängt das Team um Spielertrainer Tobias Uhrmacher den Lokalrivalen SG Eintracht Mendig/ Bell im Nettetalstadion. Während die Mayener ihr erstes Derby mit 0:1 bei der SG 99 Andernach in den Sand gesetzt haben, reisen die Vulkanstädter um Coach Kodai Stalph mit sieben Punkten aus drei Spielen und jeder Menge Selbstvertrauen im Gepäck an.