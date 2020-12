Ahrweiler

Nun steht er also wieder als Cheftrainer in der alleinigen Verantwortung beim Ahrweiler BC. Aber das kennt Julian Hilberath ja bereits, hatte er diese Position doch schon einmal inne. Aber das liegt nicht nur lang zurück, es waren nicht nur andere Zeiten, sondern auch andere Umstände. 2008, zum damaligen Beginn seiner vierjährigen Amtszeit, spielte der ABC noch in der Fußball-Kreisliga A, heute in der Rheinlandliga.