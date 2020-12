Mayen

Eigentlich hat Walter Heusel, erfolgreicher Unternehmer zwischen Andernach und Mayen, ein Alter erreicht, in dem er in vollen Zügen seinen Ruhestand genießen könnte. Doch seit fast zwei Jahren hat der langjährige Sponsor als kommissarischer Vorsitzender des Fußball-Rheinlandligisten TuS Mayen alle Hände voll zu tun. Sein Vorgänger Hans Molitor legte das Präsidentenamt im Juli 2018 aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig nieder, Heusel war als Einziger bereit, einzuspringen. Nun muss der ehemalige TuS-Schatzmeister den Traditionsverein durch die Corona-Krise steuern. Wir sprachen mit Walter Heusel darüber, was das für ihn bedeutet.