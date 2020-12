Kirchberg

Zwei der Fragen, die sich vor dem Auswärtsspiel des TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga am Sonntag um 15 Uhr beim SV Mehring stellen, sind: Sind die 120 Minuten plus Elfmeterschießen, die der TuS beim Mitte-Bezirksligisten SG Vordereifel am Mittwoch auf sich nehmen musste, ein Nachteil gegenüber einer Mannschaft, die schon aus dem Rheinlandpokal ausgeschieden war in der ersten Runde? Oder ist der Kirchberger Einzug in Runde drei ein Vorteil, weil man das Gefühl des Sieges inklusive ausgeschütteter Endorphine mitnehmen kann ins Spiel?