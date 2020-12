Malberg

In der jüngeren Vergangenheit konnten sich junge Spieler, die ihre ersten Schritte im Seniorenbereich bei der SG Malberg gehen wollten, nicht über mangelnde Einsatzzeiten beschweren. Das wird wohl auch in der nächsten Saison so sein. Dabei haben die Verantwortlichen des Rheinlandligisten eine Nische für sich entdeckt.