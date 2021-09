Der TuS Kirchberg bewegt sich in der Tabelle nicht. Beim Heimspiel in der Fußball-Rheinlandliga gegen die SG Malberg kamen die Gastgeber über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Vom Spielverlauf her war es ein gerechtes Ergebnis. Beide Teams mühten sich redlich, aber echte Spannung kam nicht auf.