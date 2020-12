Metternich

17 Jahre brauchte der FC Metternich, um sein Ziel zu erreichen. Das erklärte Ziel der Germania war über lange Zeit der Aufstieg in die Rheinlandliga. In den vergangenen Jahren wurden die Metternicher jeweils Vizemeister und verpassten den Sprung nach oben jeweils denkbar knapp. Nun haben sie es endlich geschafft und sind in der Beletage des Fußballverbandes Rheinland angekommen. Dem neuen Trainer Jörg Laux gelang gleich in seinem ersten Jahr das, woran sich andere über viele Jahre vergeblich versucht hatten.