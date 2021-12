Die SG Neitersen/Altenkirchen hat in der ersten Saisonhälfte in der Fußball-Rheinlandliga zwei Gesichter gezeigt. Während zu Hause punktemäßig fast nichts reinkam, waren die Wiedbachtaler und Kreisstädter in der Fremde hingegen eine Macht. Dass es vermutlich nur Kleinigkeiten sind, die zu diesen extrem gegensätzlichen Bilanzen führten, welche Spieler weiter gereift sind und welcher Neuzugang voll eingeschlagen hat, darüber sprach SG-Trainer Torsten Gerhardt im Interview mit unserer Zeitung.