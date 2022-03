Gabriel Müller dreht das Kreisderby – Wissens Zu-Null-Serie reißt in Malberg nach 416 Minuten

Beim VfB Wissen sind am Mittwochabend gleich zwei Serien auf einen Streich gerissen. Die Siegstädter hatten in diesem Jahr in der Fußball-Rheinlandliga in vier Partien noch keinen Punkt abgegeben, waren seit dem frühen 0:1-Rückstand beim Jahresauftakt gegen die SG 99 Andernach vor über einem Monat dreimal nach Gang ohne Gegentreffer geblieben – das alles endete im Kreisderby bei der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Die Mannschaft von Thomas Kahler hatte zur Pause noch verdientermaßen mit 1:0 in Führung gelegen, aber danach drehten die Kombinierten deutlich auf und das Ergebnis zum 2:1-Erfolg. Malbergs Trainer Volker Heun sagte zum Dreier: „Ich bin überglücklich. Wissen war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nach der Pause fanden wir dann aber deutlich besser in die Partie. Da musste Wissen seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen.“