Wenn der Beirat des Fußballverbandes Rheinland (FVR) am Samstag zu seiner Frühjahrstagung zusammenkommt, hat er praktisch keinen Handlungsspielraum mehr: In einer Online-Befragung, die der Verband in der vergangenen Woche noch initiiert und bis einschließlich Dienstag dieser Woche durchgeführt hat, sprachen sich rund 86 Prozent der teilnehmenden Vereine gegen eine Fortsetzung der seit Ende Oktober unterbrochenen Saison 2020/21 aus.