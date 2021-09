Funktionierender Matchplan und wichtige Auswechslung: Fiebiger entscheidet Derby in Wissen zu Neiterser Gunsten

Vor dem AK-Derby am vierten Rheinlandliga-Spieltag stellte sich mitunter die Frage, wem die Pokalspiele unter der Woche mehr in den Knochen hängen würden? Während die SG Neitersen/Altenkirchen sich beim 4:1 in Windhagen Selbstvertrauen holen und einige Körner sparen konnte, hatte der der VfB Wissen 120 Minuten und eine Niederlage im Elfmeterschießen zu verkraften. VfB-Coach Thomas Kahler hatte entsprechend Regenerationstraining im Plan, war sich im Nachhinein jedoch nicht ganz sicher, ob ein wenig mehr „Feuer“ im Hinblick auf das Derby mehr gebracht hätte. Denn die Siegstädter mussten sich letztlich den bis dato noch punktlosen Neitersern auf eigenem Platz mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.