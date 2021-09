Am vergangenen Samstag gelang Fußball-Rheinlandligist TuS Montabaur ein Achtungserfolg beim 1:1 in Trier-Tarforst. Daran will die Mannschaft aus der Westerwälder Kreisstadt am heutigen Freitagabend, 20 Uhr, anknüpfen. Einfach wird es aber sicher nicht. Denn zu Gast im heimischen Mons-Tabor-Stadion ist der TuS Kirchberg – ein Gegner, der mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze auf Platz sieben rangiert.