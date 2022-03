Mit drei Heimsiegen in Folge hat der Ahrweiler BC erstmals in dieser Spielzeit die Tabellenspitze in der Fußball-Rheinlandliga erklommen. Den Platz an der Sonne muss die Mannschaft nun aber gleich gegen starke Konkurrenz verteidigen: erst am Sonntag ab 15 Uhr beim Tabellenvierten FV Hunsrückhöhe Morbach. Und dann am Mittwoch (20 Uhr) beim Zweiten TuS Kirchberg.