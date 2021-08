In der Fußball-Rheinlandliga trifft der FC Germania Metternich am Sonntag ab 15 Uhr auswärts auf die noch sieg- und torlose SG Neitersen. Nach einer 1:5-Auftaktniederlage in Wissen konnten die Germanen am zweiten Spieltag einen 5:1-Kantersieg gegen den TuS Montabaur feiern.