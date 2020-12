Metternich

Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt – diese Redensart traf am Sonntagnachmittag in Metternich auf die Gastgeber zu: Im dritten Heimspiel feierte Fußball-Rheinlandligist FC Germania Metternich den dritten Erfolg und bezwang den Ahrweiler BC mit 2:0 (0:0), den man dadurch in der Tabelle überholte. Die Gäste warten nach dem Trainerwechsel noch auf den ersten Sieg: In zwei Spielen unter Julian Hilberath, dem Nachfolger von Jonny Susa, sprang bislang erst ein Zähler heraus.