Der FC Germania Metternich hat in der Fußball-Rheinlandliga das Duell zweier Tabellennachbarn für sich entschieden. Mit dem 2:0 (2:0) gegen die SG Malberg feierten die Metternicher auf dem Kunstrasenplatz am Trifter Weg ihren dritten Heimsieg in Folge. Beide Mannschaften haben nun 22 Zähler auf dem Konto.