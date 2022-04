Es war einmal ein Abstiegsendspiel? Gebeutelter TuS Montabaur gastiert in Mayen

1:5, 1:5, 0:3, 0:8, 0:7: Nein, die Ergebnisse des TuS Montabaur in der Fußball-Rheinlandliga hörten sich zuletzt nicht gut an. Nicht gut? Das scheint noch untertrieben zu sein, desaströs passt wohl schon eher. Es ist keine einfache Zeit für die Schusterstädter, ein Umbruch scheint unumgänglich. An Karsamstag gastiert die Baldus-Elf ab 16.30 Uhr nun beim TuS Mayen. Das Duell gegen den Verein, der auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, wäre unter anderen Umständen sicherlich ein „Abstiegsendspiel“ gewesen. Doch ist eine Aufholjagd der Kreisstädter unter den jetzigen Bedingungen überhaupt noch realistisch?