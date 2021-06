Eriksen-Drama: Was auch Amateure daraus lernen – Neue FVR-Kommission nimmt sich Gesundheitsthemen an – Breitensport soll für lebensbedrohliche Situationen gewappnet sein

Christian Eriksens Herzattacke während des Europameisterschaftsspiels zwischen Dänemark und Finnland hat die Fußballwelt unter Schock gestellt und macht deutlich, wie schnell das Ergebnis auf dem Rasen unbedeutend werden kann. Dank des sofortigen Handelns der Notfallsanitäter im Kopenhagener Stadion konnte der 29-Jährige reanimiert werden, aber nicht überall ist die ausgebildete Rettung so schnell vor Ort. Wie wäre so ein Fall im Amateurbereich ausgegangen? Diese Frage stellen sich in diesen Tagen Funktionäre und Hobbyfußballer an der Basis, wo kein Rettungsdienst an der Seitenlinie bereit steht.