Raubach

Der Ball rollt wieder – wenn auch unter speziellen Vorkehrungen. Nachdem in der vergangenen Woche die Corona-Verordnungen weiter gelockert wurden und damit auch im regionalen Fußball wieder Testspiele möglich sind, hat Rheinlandligist SG Neitersen/Altenkirchen nicht lange gezögert und sich mit der SG Puderbach (Kreisliga A Westerwald/Wied) zu einer Vorbereitungspartie verabredet. Das überraschende Ergebnis, ein 3:2-Erfolg für den unterklassigen Gastgeber, geriet dabei eher in den Hintergrund. Viel präsenter war die Freude darüber, dass auch in speziellen Zeiten wieder Fußball gespielt werden kann.