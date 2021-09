Durchatmen war angesagt beim TuS Montabaur nach dem jüngsten Spiel in Neitersen. Endlich stand am Ende der 90 Minuten der erste Saisonsieg in der Fußball-Rheinlandliga auf der Habenseite. Ein schönes Gefühl, dass es nun gilt aufrecht zu erhalten, wenn am Sonntag ab 14.30 Uhr die SG Ellscheid/Strohn/Steiningen/ Udler/Gillenfeld zu Gast im Mons-Tabor-Stadion ist.