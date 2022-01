Kein halbes Jahr mehr, dann endet im Fußballverband Rheinland (FVR) die Ära von Walter Desch, der im Jahr 2001 in Rennerod das Präsidentenamt von Theo Zwanziger übernommen hatte. Ein Nachfolger stünde bereit und käme aus den Reihen der Verbandsspitze: Geht es nach Desch, dann übernimmt Gregor Eibes. Der Wittlicher ist Vizepräsident für Fußballentwicklung und Talentförderung im FVR und kandidiert am 2. Juli beim Verbandstag in Trier.