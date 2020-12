Bad Neuenahr

Hoch gehandelt, tief enttäuscht: So lässt sich die derzeitige Situation beim Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC beschreiben. Denn nach zwei mageren Unentschieden zu Hause gegen die SG Alfbachtal (1:1) und auswärts beim FC Bitburg (2:2) hat sich die Elf von Trainer Jonny Susa im zweiten Auftritt vor der schwachen Heimkulisse von 150 Zuschauern mit dem 0:1 (0:0) gegen den SV Mehring jetzt sogar die erste Saisonniederlage geleistet. Und was besonders hart klingt: Sie war verdient, was auch der ABC-Coach in der Nachbetrachtung nicht infrage stellte.