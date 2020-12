Bitburg

Es war ein Auftritt, der Mut macht, am Ende aber zum wiederholten Male nicht mehr als das. Bei ihrer 1:2 (1:1)-Niederlage beim FC Bitburg waren die Rheinlandliga-Fußballer der SG Neitersen/Altenkirchen nah dran an ihrem zweiten Punktgewinn, hatten sogar Chancen auf den ersten Saisonsieg. Doch ein Elfmeter in der Nachspielzeit machte letztlich alle Hoffnungen auf ein vor allem für das Selbstvertrauen so wichtiges Erfolgserlebnis zunichte.