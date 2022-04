Ein Lokalduell zum Start in viele Englische Wochen: Neitersen empfängt Malberg

Zwei Wochen ist es her, da zeigten die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und der VfB Wissen im direkten Duell, dass Rheinlandliga-Fußball im AK-Land Begeisterung entfachen kann. An diesem Mittwoch haben die Malberger im nächsten Derby die Gelegenheit, das zu bestätigen, während die SG Neitersen/Altenkirchen als Gastgeber unter Beweis stellen will, dass sie ebenfalls in der Lage ist, ihren Teil zu einem derartigen Spektakel beizutragen. Angepfiffen wird die Begegnung auf der Neiterser „Emma“ um 19.30 Uhr.