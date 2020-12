Koblenz/Andernach/Mayen/Ahrweiler/Windhagen

Bis auf Weiteres können die Fußballer zwischen Hundsangen und Prüm, Ahrweiler und Kastellaun ihre Sportgeräte im Schrank verstauen, nachdem das Präsidium des Fußballverbandes Rheinland (FVR) nach einer virtuellen Sitzung am Dienstagabend mit dem Aussetzen der Saison bis auf Weiteres den Kickern in Zeiten der Corona-Pandemie das Stoppschild unter die Nase gehalten haben. Einige Kicker wurden nach dem Training von dieser Entscheidung überrascht. Zumal es bis jetzt noch keine nachweisebaren Fälle für eine Ansteckung während des Fußballspielens gibt. In der höchsten Liga des Verbandes, der Rheinlandliga, haben wir uns bei den Vereinen aus unserem Verbreitungsgebiet umgehört.