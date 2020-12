Windhagen

Platzt der Knoten beim SV Windhagen am vierten Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga endlich? Nach drei Spielen, drei Niederlagen, nur einem Tor auf der Habenseite und schon neun Gegentoren stehen die Westerwälder bereits mächtig unter Druck. Am heutigen Freitagabend ab 19.30 Uhr gegen den VfB Wissen müssen die ersten Punkte eingefahren werden.