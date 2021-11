In einer sehr emotionalen Begegnung zwischen dem TuS Montabaur und dem FV Morbach erhöhten beide Mannschaften ihr Punktekonto in der Fußball-Rheinlandliga nach dem 2:2 (1:1) um einen Zähler. Die Gäste aus dem Hunsrück zeigten gerade in den Anfangsminuten, mit welchen Erwartungen sie angereist waren.