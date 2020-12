Mendig

Für die Fußballer des Rheinlandligisten SG Eintracht Mendig/Bell steht am Wochenende das erste Auswärtsspiel des Jahres an. Am Sonntag gastiert die Elf um Spielertrainer Kodai Stalph ab 15 Uhr bei der SG Altenkirchen/Neitersen und hofft dort auf die ersten Punkte im Kalenderjahr 2020.