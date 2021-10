Dass seine Mannschaft am vergangenen Sonntag einen schwächeren Auftritt zeigte und beim 0:2 zu Hause gegen die SG Neitersen/Altenkirchen die zweite Saisonniederlage einstecken musste, das gestand Patrick Joerg seinen Spielern zu. Zumal es für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg am Sonntag (15.30 Uhr) zur SG Ellscheid und damit wieder in die Fremde geht – und da ist der TuS bislang noch ungeschlagen, holte zehn von zwölf möglichen Punkten.