Die Devise von Spielertrainer Andreas Dick (Ahrweiler BC) vor Duell mit Abstiegskandidat Montabaur: „Nur nicht leichtsinnig werden“

Erst zeigt die Formkurve klar nach oben, und dann kommt in den entscheidenden Situationen auch noch das Glück hinzu. Der Ahrweiler BC scheint in der Fußball-Rheinlandliga derzeit nicht zu stoppen zu sein. Dank eines Torhüter-Patzers siegte die Elf von Spielertrainer zuletzt auch das Topspiel beim VfB Wissen mit 2:1. Es war der fünfte Sieg in Serie für den ABC, der sich die Tabellenspitze derzeit nach Pluspunkten mit dem TuS Kirchberg teilt. Die Hunsrücker haben allerdings zwei Spiele mehr absolviert.