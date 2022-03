Nach einer unfreiwilligen einwöchigen Pause, bedingt durch Corona-Fälle im Team, steht auch die SG Eintracht Mendig/Bell wieder vor einer Partie in der Fußball-Rheinlandliga. Am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) empfangen die Vulkanstädter die SG Schneifel Auw im heimischen myprintshop-Stadion. Für den in die Jahre gekommenen Kunstrasen wird es die letzte Belastungsprobe sein, da der Belag an der Mendiger Brauerstraße im Anschluss an die Partie erneuert wird.