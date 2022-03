Malberg

Corona: Malberg spielt nicht in Trier

Die ersten Karnevals-Nachwehen in Form von Corona-Infektionen haben auch die Fußball-Rheinlandliga erreicht. So musste das für den Samstagabend angesetzte Gastspiel der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen beim FSV Trier-Tarforst am Freitag aufgrund von Coronafällen auf beiden Seiten abgesagt werden. „Das ist deprimierend, denn wir waren gut vorbereitet“, meinte Malbergs Volker Heun.