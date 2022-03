Kirchberg

Corona: Kirchberg gegen Mendig fällt aus

Der Tabellenführer der Rheinlandliga hat am Wochenende spielfrei: In beiderseitigem Einvernehmen haben sich der TuS Kirchberg und sein Gast, die SG Mendig/Bell, geeinigt, ihre Partie am Wochenende nicht auszutragen. Der Grund: Corona.