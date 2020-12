Montabaur

Während der TuS Montabaur als Aufsteiger auch nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga ungeschlagen ist, wartet die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen weiter auf den ersten Saisonsieg. Im Mons-Tabor-Stadion waren die Malberger nah dran am Dreier, kassierten aber in der 90. Minute noch den Ausgleich. So endete das Westerwald-Duell 1:1 (0:0).