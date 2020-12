Mayen Bereits am Freitagabend (20 Uhr) gastiert der TuS Mayen in der Fußball-Rheinlandliga beim VfB Wissen. Nach dem ersten Saisonsieg, dem 2:0 gegen die FV Morbach, will das TuS-Team um Trainer Tobias Uhrmacher an der Sieg nachlegen und zumindest über Nacht in die obere Tabellenhälfte vorrücken. Für dieses Unterfangen stehen Uhrmacher im Vergleich zur Vorwoche wieder mehr personelle Optionen zur Verfügung.