Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat das Lokalderby in der Rheinlandliga gegen die SG Neitersen/Altenkirchen verdientermaßen mit 1:0 (0:0) gewonnen und somit nach dem 2:0-Auftaktsieg in Montabaur einen Traumstart in die neue Saison hingelegt.