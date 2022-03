Fußball ist zu einem gewissen Teil auch Kopfsache. So saßen die Spieler der SG 99 Andernach am Freitagabend ringsum Trainer Kim Kossmann nach 45 Minuten während der Halbzeitpause ihres Heimspiels in der Rheinlandliga gegen den TuS Montabaur in der Kabine und erinnerten sich an so manches der Spiele aus den vergangenen Wochen. „Ich dachte mir: ,Es wird wohl nicht so weitergehen wollen'“, berichtete Trainer Kossmann später.