„An der Chancenverwertung merkt man, wer oben steht, und wem derzeit einfach auch das nötige Quäntchen Glück fehlt“, meinte Torsten Gerhardt am Mittwochabend, nachdem seine SG Neitersen/Altenkirchen in der Fußball-Rheinlandliga ihr vorgezogenes Heimspiel gegen die SG 99 Andernach mit 1:4 (0:1) verloren hatte. Denn wie schon am vergangenen Freitag gegen den TuS Montabaur hatte die mangelhafte Chancenverwertung der Gastgeber maßgeblichen Einfluss auf den Ausgang der Partie.