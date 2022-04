Baldus: Stehen mit dem Rücken zur Wand – Montabaur muss zum Tabellenführer

Wer die positive Sicht der Dinge bevorzugt, der könnte die jüngsten Ergebnisse des TuS Kirchberg in den Fokus rücken und zu dem Schluss kommen, dass der Zeitpunkt nicht schlecht ist, um gegen den Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga zu spielen. Dreimal in Folge haben die Hunsrücker nicht gewonnen, mussten sich zuletzt in Bitburg (3:3) und Wissen (0:0) mit je einem Punkt begnügen und unterlagen davor gegen Metternich mit 2:4. Doch macht das dem Vorletzten TuS Montabaur Mut vor dem Auswärtsspiel in Kirchberg am Sonntag (15.30 Uhr)?