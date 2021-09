In der momentanen Situation wird kein Trainer gerne mit Sven und Alexander Baldus vom TuS Montabaur tauschen wollen. Vor dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten FSV Trier-Tarforst am heutigen Samstag, 17.30 Uhr, steht der TuS mit vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Fußball-Rheinlandliga. Hinzu kommen mit 17 Gegentreffern die schlechteste Defensivbilanz und weiterhin Verletzungssorgen, die einfach nicht abreißen wollen.