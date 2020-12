Andernach

Nach vier Siegen in Serie in der Fußball-Rheinlandliga ist die Tabellenspitze für die SG 99 Andernach greifbar. Voraussetzung dafür ist, auch im Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim FV Morbach etwas Zählbares mitzunehmen. Die punktgleichen Tabellenführer der SG Hochwald- Zerf spielen gegen den Viertplatzierten FSV Trier-Tarforst. In drei Wochen kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der Bäckerjungen und der SG Hochwald.