In der Fußball-Rheinlandliga erwartet die SG 99 Andernach am Sonntag (15.30 Uhr) auf heimischer Anlage den FSV Trier-Tarforst. Dabei würden die Bäckerjungen gerne eine Durststrecke von fünf Spielen ohne Sieg beenden. Der Trierer Höhenstadtteilverein will den Anschluss an die Tabellenspitze halten.