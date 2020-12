Andernach

Die SG 99 Andernach reitet in der Fußball-Rheinlandliga weiter auf der Erfolgswelle. Nach dem 2:0-Derbyerfolg bei der SG Mendig/Bell wollen die Bäckerjungen ihren Lauf nun gegen Aufsteiger TuS Montabaur fortsetzen. . Die Westerwälder gastieren am heutigen Freitagabend (20 Uhr) in Andernach.